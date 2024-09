Thomas Detry maakt flinke duik in de stand na dramatische tweede dag in Virginia Waters

IJzersterke Detry

Met een ronde van 66 slagen heeft Thomas Detry zich op een gedeelde 2e plaats gegolfd na de eerste dag op het BMW PGA Championship (9 miljoen dollar), dat plaatsvindt in het Engelse Virginia Waters.



De 31-jarige Belg ging geweldig van start met 4 birdies op de eerste 9 holes. Op de tweede parcourshelft ging hij op de holes 11 en 15 in de fout, waartussen hij nog een birdie lukte op de 12e hole.



Op de laatste drie holes putte Detry, de nummer 59 op de wereldranglijst, nog 3 birdies weg, wat resulteerde in een ronde van 6 onder par.



Detry deelt de 2e plaats met de Deen Niklas Norgaard. In de tussenstand telt onze landgenoot een slag meer dan de Engelsman Matthew Baldwin, die een foutloze ronde neerzette van 65 slagen.