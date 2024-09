De bewogen dag van Davide Formolo: aanvallen, boos zijn op Vansevenant en gediskwalificeerd worden

Davide Formolo heeft er een bewogen dag op zitten. De Italiaan reed in de Ronde van Luxemburg in de aanval met de latere winnaar Mauri Vansevenant, maar was niet opgezet met een aanvalspoging van onze landgenoot. Hij eindigde als 2e, maar werd later gediskwalificeerd wegens een verboden houding op de fiets.

Het was niet het dagje van Davide Formolo in de Ronde van Luxemburg. Op 24 kilometer van de finish koos de 31-jarige Italiaan samen met Mauri Vansevenant voor de vlucht vooruit, maar Formolo kon Vansevenant niet bijhouden.



Op 13 kilometer van de finish versnelde Vansevenant een eerste keer, en dat schoot bij Formolo in het verkeerde keelgat. Toen de Italiaan opnieuw aansloot bij onze landgenoot, trakteerde hij Vansevenant op 2 klopjes op de rug en een dikke duim.



Op de voorlaatste klim moest Formolo Vansevenant toch laten rijden. Hij zou uiteindelijk nog wel als 2e over de streep komen, maar na de koers werd de Italiaan gediskwalificeerd.



Formolo zou een verboden houding op de fiets aangenomen hebben. In een afdaling zou hij geen contact meer gehad hebben met zijn zadel toen hij een aerodynamische houding wilde aannemen.



Zo stijgt Mathieu van der Poel een plekje in de daguitslag en komt hij ook 2 seconden dichter in het algemen klassement. Daarin heeft Vansevenant nu een voorsprong van 32 seconden op de Nederlander.