Een frisse wind kreeg hem uit "negatieve flow": Extra Time kijkt met grote ogen naar topschutter Daan Heymans

Nu al geeft zijn teller dubbel zoveel goals aan als vorig seizoen. Na 7 wedstrijden - en 6 doelpunten - prijkt Daan Heymans verrassend bovenaan de topschutterstand. De middenvelder klom uit een negatieve spiraal en scoort tegenwoordig aan de lopende band. "Op de juiste plek staan, zal altijd in mij zitten", vertelde hij in Extra Time.

Maar sinds zijn terugkeer naar België geraakte Heymans nooit echt uit zijn schulp. "Ik kende wat problemen met de supporters vorig jaar en de goals kwamen maar niet", gaf de Charleroi-speler toe in Extra Time.

En terecht: na 7 wedstrijden staat Heymans helemaal bovenaan in de topschutterstand. De creatieve middenvelder wist al 6 keer te scoren, ook afgelopen weekend legde hij er weer eentje binnen.

Wie de revelatie van de competitie zou worden? " Daan Heymans ", antwoordde hij met veel vertrouwen in zijn draaischijf.

Voor de start van het seizoen had Charleroi -coach Rik De Mil het al gezien in zijn glazen bol.

Mijn grote probleem onder Mazzu was dat ik in een negatieve spiraal begon te zitten.

Mijn grote probleem onder Mazzu was dat ik in een negatieve spiraal begon te zitten.

Maar dit jaar vliegen de ballen er plots wel weer makkelijk in. En daar heeft Heymans in Extra Time ook een goeie reden voor. "Op de juiste plaats staan, zal altijd in mij zitten", vertelde hij.

Al zit er meer achter de metamorfose van de middenvelder. Een frisse wind in de vorm van een nieuwe trainer deed hem duidelijk deugd.

"Mijn grote probleem onder Mazzu was dat ik in een negatieve spiraal begon te zitten. Dat was ook het geval op training. Ik ging reclameren bij elke beslissing die de trainer maakte."

Enter Rik De Mil. "Ik zat in een negatieve flow, maar heb dan een heel lang gesprek gehad met de nieuwe coach om die houding weg te krijgen. Tijdens de Relegation Play-offs is alles helemaal veranderd", ging Heymans verder.

"Ook omdat je dan wedstrijden begint te winnen. Je scoort meteen onder De Mil en dan loopt het helemaal los."

"Ik legde de lat misschien ook te hoog voor mezelf, maar de manier waarop we nu spelen met de trainer en de positie waarop ik sta, zijn mij op het lijf geschreven."