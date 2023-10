Vanhaezebrouck laat conflict in Israël zijn spelersgroep niet verdelen: "We kiezen geen partij, wel respect"

Het conflict tussen Israël en Hamas laat de kleedkamer van KAA Gent niet onberoerd. Tarik Tissoudali sprak op sociale media zijn steun uit voor de Palestijnse zaak, zijn Israëlische ploegmaat Omri Gandelman deelde dan weer pro-Israëlische berichten op sociale media.

Met een groepsgesprek heeft coach Hein Vanhaezebrouck alle neuzen in dezelfde richting gekregen. "We dragen respect hoog in het vaandel bij de club", verkondigde hij op zijn persconferentie.

"We hebben zoveel verschillende nationaliteiten in de club. Als je dan ziet wat er in de wereld allemaal fout gaat, door een gebrek aan respect... Dat is bij ons niet het geval. Mijn spelers doen moeite om elkaar te respecteren."

Vanhaezebrouck hamert ook op respect in de kleedkamer. "Daar dring ik op aan. Ik ga niet zeggen dat het heilig is voor mij - dat is tegenwoordig een gevaarlijk woord - maar het staat toch hoog op mijn lijst."