Opvallend: Milan verkoopt keeperstrui met naam van Giroud na zijn heldenrol in doel tegen Genoa

Op bezoek bij Genoa bezorgde Pulisic AC Milan de 0-1 in minuut 87. In minuut 99 en in volle stormloop van de met degradatie bedreigde thuisploeg pakte eerste doelman Mike Maignan rood.



Enter Giroud in doel: Milan kon niet meer wisselen, de Franse spits trok de keepershandschoenen aan. En hij zorgde in de laatste 6 minuten mee voor de 3 punten met enkele gepaste ingrepen.



Zo dook hij onder meer met ware doodsverachting in de voeten van Genoa-spits Puscas juist voor het fluitsignaal. Milan blijft zo op kop in de Serie A.



Giroud kreeg niets dan lof van vriend en volgers. En de club gaat nog wat verder. Milan zette de Fransman daags nadien op de lijst van zijn doelmannen op de clubwebsite.



"Zaterdagavond verdiende Olivier Giroud zijn plaats in de geschiedenis van Milan door op een moedige manier het doel te verdedigen in de laatste minuten van onze wedstrijd tegen Genoa", legde Milan zijn demarche uit.



"De club heeft beslist om Giroud te eren met zijn prestatie in onze laatste verdedigingslinie door hem op de lijst van doelmannen te zetten. Als gevolg kunnen de fans nu een keeperstruitje kopen en er "Giroud 9" op laten printen."



Vandaag/maandagochtend waren de doelmannentruitjes in de officiële webshop alvast uitverkocht.