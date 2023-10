Knotsgek slot in Genoa: beide keepers krijgen rood, spits Giroud redt zege in doel van AC Milan

Het verhaal vol chaos ontspint zich in minuut 87.

Op dat moment trapt Pulisic AC Milan op voorsprong op het veld van Genoa. Het gevolg: een furieus slotoffensief van de thuisploeg, dat elk punt nodig heeft om uit het degradatiemoeras te blijven.

Genoa trok ten aanval, doelman Maignan voelde het warm worden in zijn kooi. Dus besloot hij als een wesp gestoken in te grijpen in niemandsland. De Fransman buffelde zijn tegenstander omver en kreeg rood.

We schrijven minuut 99. Olivier Giroud verlaat de spitspositie – de bezoekers hadden hun wissels al opgebruikt – en trekt het shirt en de handschoenen van zijn doelman aan.

Wonderbaarlijk maar waar: de boomlange Fransman pakte uit met enkele onorthodoxe, degelijke reddingen waardoor Milan de nul hield.

De bezoekers leken de wedstrijd uit te spelen zonder incident, tot Genoa-keeper Martinez daar anders over besliste. Hij kwam mee voor een corner en pakte daarna uit met een vreselijke tackle. Ook hij mocht de kleedkamers opzoeken.

AC Milan pakte de drie punten mee op de bus, al was daar vooral dat doldwaas slot het gespreksonderwerp voor de rest van de rit.