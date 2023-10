"Met Derwael en Vaelen zijn er nog kansen om 1 en zelfs 2 olympische tickets te bemachtigen"

Het WK turnen is op een teleurstelling uitgedraaid voor de Belgische vrouwen en dat is een streep door de rekening, ook voor Nina Derwael en Lisa Vaelen. Zij moeten een alternatieve route naar Parijs nemen. "Het wordt een uitdaging, maar het is mogelijk."

Het gehavende Belgische team bij de vrouwen strandde in de kwalificaties van het WK in Antwerpen op plaats 17. Dat heeft verstrekkende gevolgen: voor het eerst sinds 2012 geen Belgisch team op de Olympische Spelen en ook geen quotaplaats die eventueel naar Nina Derwael had kunnen gaan. De olympische kampioene aan de brug met ongelijke leggers moest rekenen op haar ploegmaats om nu al een zeker te zijn van een olympisch ticket. "Een half jaar geleden hadden we dit helemaal niet ingecalculeerd. Het is ook allemaal kort voor het WK gebeurd met zowel Lisa (Vaelen die out is met klierkoorts) als Nina", zegt topsportmanager Ruben Neyens.

Nina gaat heel goed om met de blessure en de revalidatie. Ze doet al wat kleine oefeningen. Topsportmanager Ruben Neyens

De weg naar Parijs is nu veel moeilijker. Hoe groot is de kans dat Nina Derwael alsnog kan deelnemen aan de Olympische Spelen? "Ik ga er geen percentage op plakken. De revalidatie na de operatie aan haar schouder is nu het belangrijkste."

"Nina gaat heel goed om met de blessure en de revalidatie. Ze weet nu waar ze aan toe is. Dat kan duidelijkheid geven over hoe ze zich kan voorbereiden op haar olympische doel."

Derwael ondersteunde haar vriendinnen tijdens de kwalificaties, maar is ook al bezig met haar comeback. "Ze doet al wat kleine oefeningen, wat ze nu al mag doen. Ze is natuurlijk een topatlete die daar specifiek op focust en alles doet om zo snel mogelijk opnieuw haar oefeningen te kunnen doen."

"Het wordt een uitdaging, maar het is mogelijk"

De eerste kans voor Derwael om een olympisch ticket te halen zijn 4 manches voor de Wereldbeker tussen 15 februari en 10 maart 2024. "Zullen die wedstrijden te vroeg komen? Dat durf ik niet te zeggen, maar het zal wel vroeg zijn voor haar."

"Die inschatting nu maken is nog moeilijk. Nina zit aan het begin van haar revalidatie. Dat kan snel gaan, maar dat kan ook iets langer duren, dat hangt van de atleet af. We weten dat het een uitdaging wordt, maar het is zeker mogelijk."

Neyens heeft nog niet met Derwael en Vaelen gepraat over de moeilijke weg naar de Olympische Spelen. "Een van de komende dagen gaan we bepalen wat ons plan is."

"Welke strategie willen we toepassen om zo dicht mogelijk bij die tickets te komen en hoe gaan we aan de slag om zo dicht mogelijk bij die twee "spots" te komen?"

Zeker met de groep atleten die we hebben, zijn er nog mogelijkheden om één of zelfs twee tickets binnen te halen. Topsportmanager Ruben Neyens