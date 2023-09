Fiji flirt met verrassende nederlaag, maar duwt Australië op rand van uitschakeling

Het stugge Georgië bracht alle Fiji-fans op de rand van een zenuwinzinking. Onder meer met een onwaarschijnlijke score uit een penalty liep Georgië 0-9 uit. Maar na de rust zette Fiji in zijn typische aanvallende stijl orde op zaken.

Twaalf minuten voor tijd leek de zege binnen voor Fiji bij 17-9, maar in de slotminuten was er nog een slotoffensief van Georgië dat maar op het nippertje werd afgeslagen. Dankzij de zeg blijft Fiji op de tweede plaats in de groep, achter leider Wales.

De zege van Fiji heeft ook grote gevolgen voor Australië, dat eerder op het WK onderuit ging tegen Fiji. Australië heeft nu een mirakel nodig om de eerste uitschakeling in de WK-groepsfase te vermijden. Fiji mag in zijn laatste groepsmatch geen punt pakken tegen Portugal.