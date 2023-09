Bondscoach Vanthourenhout ontgoocheld na gemiste kans: "Nochtans gewaarschuwd voor tussenstukken"

"Daar moesten we alert zijn en mochten we niet in de verdediging worden gedrukt. Maar het is natuurlijk ook wel Laporte. Na een harde finale daar nog wegrijden en standhouden, dat verdient veel respect."

"Dat was vandaag de kers op de taart geweest. Er is een kleine ontgoocheling, goud was zeker leuker geweest."

Bondscoach Sven Vanthourenhout kon achteraf dan ook kort zijn in zijn analyse. "We hadden deze koers graag gewonnen", opent hij. "Zeker na de collectieve prestatie van de hele ploeg."

"Ik denk dat hij de enige in de groep was die die inspanning nog kon doen. Op die leeftijd dit werk al doen en zich volledig wegcijferen voor Wout van Aert , chapeau."

Toch kwamen onze landgenoten door het beulswerk van Arnaud De Lie nog heel dicht in de slotkilometer. "Arnaud was echt heel indrukwekkend", loofde de bondscoach hem achteraf.

Kaarten trekken

Her en der rees na de finish de vraag waarom er vol voor Van Aert gekoerst werd terwijl De Lie in de laatste kilometer nog een monsterlijke inspanning in huis had, maar daarover was Sven Vanthourenhout duidelijk.

"Ze hebben elkaar gesproken in de laatste ronde en er moest natuurlijk een kaart getrokken worden. Ik ging er ook van uit dat Wout beter was dan Arnaud."

"Hij zei dat hij op de VAM-berg al een keer of twee zijn limiet bereikt had, dus koos hij ervoor om zich weg te cijferen. En achteraf is het natuurlijk makkelijk praten."

"Maar ik ben blij dat ze zo gekoerst hebben. Liever een kaart trekken en er vol voor gaan dan achteraf 2e en 3e worden."