Karl en José fileren de Belgische tactiek: "Een van laatste keren dat De Lie zo voor Van Aert werkt"

Karl: "Achteraf zou je ja zeggen. Al weet je natuurlijk niet wat zij afgesproken hebben. De stijl van Arnaud De Lie op zo'n klim geeft ook een vertekend beeld. Het lijkt alsof hij geen overschot meer heeft. Bij de rest lijkt het vlotter te gaan. Maar als je ziet wat hij dan doet in de achtervolging, was hij misschien wel de beste Belg in koers."



José: "Dat gaan we leren. Hoe meer koersen we van De Lie gaan zien, hoe meer we overtuigd gaan raken. Je hebt dan ook het verhaal tussen Van Aert en De Lie. Wout van Aert is in die groep nog de kopman. Het is dan ook logisch dat De Lie zich onderdanig opstelt en nog niet durft. Achteraf bekeken, wat altijd makkelijk is, zou je zeggen: draai de rollen om."

Karl: "Plus, het ploegenspel speelt ook wel een beetje. Als Van Aert achter Laporte rijdt en De Lie wint, blijft Jumbo-Visma met lege handen achter."



José: "Het is ook de meest logische keuze. Je kan nooit verlangen dat een ploegmakker achter een ploegmakker rijdt. De Lie zat in de tang, maar dat is nu eenmaal zo."