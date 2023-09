Organisatoren staan te popelen om WK breaking in Leuven te ontvangen: "Dit durfden we niet dromen"

De technisch directeur van Breaking Vlaanderen kan het nauwelijks geloven dat de beste breakers ter wereld naar België komen. "Het is prachtig. Ik ben zelf begonnen op straat of aan het jeugdhuis met mijn vrienden. Om hier het grootste olympische kwalificatietoernooi te organiseren, durfden we zelfs niet dromen."

Het mag duidelijk zijn: het enthousiasme voor het komende WK breaking in Leuven is groot bij Stijn Luyten.

"Breaking is meer dan een sport. Het is gestart als cultuur, als kunstvorm en is geëvolueerd tot een sport. Een die - natuurlijk - thuishoort op de Olympische Spelen."

Volgende zomer staat breaking op het programma in Parijs. Dus willen de vier Belgen, die vanaf morgen hun beste moves laten zien, hun olympische droom waarmaken.

"België is heel goed in breaking", zegt Luyten met vertrouwen. "We hebben twee toppers bij de mannen en de vrouwen. Zij gaan ons land verdedigen in Leuven."

"Ik wil geen uitspraken doen over de resultaten, maar ze zijn hier niet om in de coulissen te staan. Ze hebben al in de top 10 gestaan op het WK, dus we zijn ambitieus."



Per land mogen maximaal 2 mannen en 2 vrouwen naar de Spelen. Op dit moment is nog niemand van de Belgen gekwalificeerd. Wie in Leuven dit weekend wereldkampioen wordt, is al geplaatst. Voor de anderen wordt het nog een lange strijd.

"Er zijn maar 16 plaatsen, dus ze zijn erg duur. Maar onze deelname aan de Spelen is heel realistisch. Twee landgenoten sturen, moet lukken. Maar dat is nog een lang proces via een kwalificatietoernooi die de ranking bepaalt."

Maar eerst: een weekend genieten van en schitteren voor eigen publiek.