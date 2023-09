Sonny Colbrelli pent mooie woorden neer voor Nathan Van Hooydonck: "Je staat nooit alleen"

Sonny Colbrelli begrijpt maar al te goed wat Nathan Van Hooydonck nu meemaakt.

De Italiaan stortte in maart vorig jaar in na een etappe in de Ronde van Catalonië.

Colbrelli, op dat moment Europees kampioen, werd gereanimeerd, maar zou nooit meer in competitie terugkeren.

Ook bij de Italiaan werd een defibrillator aangebracht. Het nieuws rond Van Hooydonck deed hem in zijn digitale pen kruipen.

"Ik begrijp wat er nu door je hoofd gaat", richtte hij zich op Facebook tot onze landgenoot. "Ik herken je pijn en je enige vraag: waarom moet dit mij overkomen?"

"Ik weet wat je voelt in je ziekenhuisbed als men je zegt dat je carrière voorbij is, maar als je het zelf niet wil geloven."

"Maar in die momenten moet je sterk zijn en denken dat wij nog leven, terwijl velen dat niet kunnen zeggen."

"Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je nooit alleen zal zijn. Ik wens je het beste in je verdere leven, Nathan."