"Antwerp kreeg weinig deugddoende spoedcursus Champions League van Barcelona"

Tom Boudeweel in een notendop:

Realitycheck

De 5-0 spreekt boekdelen. Ik heb het gisteren een spoedcursus Champions League genoemd voor Antwerp . Barcelona is natuurlijk een van de absolute topploegen in de Champions League. Ze hebben die al 5 keer gewonnen, Antwerp komt net piepen. Het was een serieuze realitycheck. Barcelona deed eigenlijk gewoon wat het wou, omdat het kwaliteitsverschil zo groot is. Dat heeft te maken met het budget, het aantal wedstrijden in de Champions League van al die spelers, die dan ook nog eens allemaal internationals zijn. Bij Antwerp heb je een paar jongens die een beetje ervaring hebben, of zoals Alderweireld een beetje veel. Als je dan goed begint, maar plots heel efficiënt 3 goals binnenkrijgt op 11 minuten, dan wordt het moeilijk. Ik had vooraf gezegd dat het gewoon genieten was en blij zijn met elk punt, maar ik weet niet of ze er veel van hebben genoten gisteren. En voor Barcelona was de match misschien een extra pleidooi waarom ze daar zo graag de Super League willen. Voor hen was dit meer een oefenwedstrijd, zij willen de groten onder elkaar.

Wet van de sterkste

Coach Mark van Bommel was achteraf opvallend positief voor zijn jongens. Maar ik zag niet meteen lichtpunten. De eerste 10 minuten waren heel goed, toen dacht je dat Antwerp ging meevoetballen. Na de 3 doelpunten was het echter gewoon een kat-en-muisspel en gold de wet van de sterkste. Barcelona was ook heel aanvallend gestart. Dan zag je ze bij Antwerp denken dat de schade niet te groot mag worden. Ze zijn in een egelstelling gekropen waarmee ze vorig jaar in de Belgische competitie heel veel succes hebben gehaald. Maar Barcelona was voetballend zo goed en ontmantelde dat defensieve blok heel snel door hun techniek, snelheid van uitvoering, nauwkeurigheid en altijd de juiste beslissing te nemen. Maar je mag en moet dit toch ook relativeren. Club Brugge, Anderlecht of Genk hebben dit ook meegemaakt. Het is geen schande. Dit kan gebeuren op dit moment bij dit Barcelona.

Vermeeren en Keita zijn mee verzopen

In de dagen voor de partij ging het vaak over de jonge Antwerp-middenvelders Vermeeren en Keita. Die eerste staat zelfs ergens op het vizier van Barcelona. Maar ze zijn jammer genoeg mee verzopen met de rest. Vermeeren deed wel een paar goede dingen, maar het verschil is groot. Begin vorig seizoen speelde hij nog in 1e Nationale in de 3e reeks. Maar zet Vermeeren of Keita aan de andere kant en ze zullen vlot meedoen. Gewoon omdat de ploeg van Barcelona veel beter is, altijd de bal heeft en hoog druk zet. Barcelona speelde heel aanvallend, het hele team - op de doelman na - speelde op een kwart van het terrein. In dat geheel draaien Vermeeren of Keita ook vlot mee. Maar in moeilijke matchen is dat voor hen toch anders. Hopelijk hebben ze goed gekeken naar hoe de spelers op hun positie bij Barcelona, naar bvb. een Frenkie de Jong, het hebben gedaan. Nu, Vermeeren is nog maar 18. Die stappen moet hij nog zetten. Aan zijn startsnelheid en explosiviteit zal hij nog wat moeten werken.

Inzet van thuismatch tegen Sjachtar is heel groot

Maar we hoeven dus zeker niet alles in twijfel te trekken. De vraag is of er genoeg kwaliteit is bij Antwerp, is het even sterk of sterker dan vorig jaar? En ook de kern is niet al te breed.



Ze moeten blijven genieten en over 2 weken tegen Sjachtar in een volle Bosuil die eerste punten proberen te behalen.



Antwerp staat logisch laatste in de groep, al verloor Sjachtar Donetsk ook met 1-3 van Porto. De inzet van Antwerp-Sjachtar is heel groot.



Als je ook die thuismatch verliest, ben je eigenlijk bijna veroordeeld tot de 4e plaats en je wil toch wat langer meedoen voor de prijzen. Barcelona en Porto zijn veel te sterk, maar met Sjachtar kan je strijden om de derde plaats. Je kan daarin bewijzen dat je wat leermomentjes heb meegenomen.