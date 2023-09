Mark van Bommel toch optimistisch ondanks opdoffer: "Het enige negatieve was de eindstand"

"Het enige negatieve vandaag? Dat was de eindstand", verraste de trainer in zijn eerste antwoord.

Zo was vooral het begin van de wedstrijd in het geheugen van de trainer blijven hangen.

"Ik vond dat we de eerste 10 minuten fantastisch gespeeld hebben", deed hij zijn verhaal over de partij. "Zeker aan de bal hebben we lef getoond."

Maar die tien goede minuten wogen niet op tegen de 10 volgende. Zo zou Barcelona in één rush op een 3-0-voorsprong komen.

"Desondanks zijn we blijven voetballen en hebben we getoond dat we zeer vaardig kunnen zijn wanneer we de bal hebben", bleef Van Bommel positief.

"Enkel omdat we ons eigen spel ook zijn blijven spelen, kunnen we hierna de volgende stap in onze evolutie zetten. En net daarom zijn we vandaag niet verloren als team, en ben ik als trainer niet teleurgesteld of ontgoocheld. "