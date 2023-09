Spaanse pers zag Antwerp instorten in Barcelona: "Wat de Belgen toonden, was een luchtspiegeling"

Fans van de Blaugrana zullen woensdagochtend met plezier hun sportkrant in de kiosk ophalen.



Bij alle grote dagbladen halen ze de loftrompet boven voor de prestatie van de Spaanse titelhouder. "Deze ploeg mag groots dromen", klinkt het overtuigd bij het Catalaanse Sport.

Joao Félix - bij de ene een "voetbalengel" genoemd, bij de andere "pure kunst - wordt overal uitgeroepen tot de grote uitblinker. En ook Ilkay Gündogan deelt in de lof.

Over de prestatie Antwerp valt dan weer niet veel positiefs te lezen. Zelfs Barça-target Arthur Vermeeren - klein lichtpuntje in de openingsfase - krijgt nergens een eervolle vermelding in een matchverslag.

"Antwerp kondigde zich aan in het Olympisch Stadion als een bekwaam team", schrijft Mundo Deportivo in een passage. "Ze parkeerden de bus niet en de ploeg van Van Bommel ontlokte zelfs een paar "Olé's" bij de duizenden bezoekende fans. Ongetwijfeld hebben die plezier gehad in de stad, maar op voetbalvlak... Dan duurde de pret amper 10 minuten."

"Antwerp wou wel, maar kon niet", gaat de Catalaanse krant verder. "De Vlamingen hebben niet de kwaliteit van Barça of een factor-Félix."