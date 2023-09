Zinho Gano en Romelu Lukaku adviseerden elkaar over transfer: "Hij kijkt ook naar matchen van Zulte Waregem"

Zinho Gano (29) en Romelu Lukaku (30) voetballen op een ander niveau, maar de twee stevige spitsen voetbalden in de jeugd nog samen bij Lierse.

"We waren met z'n tweeën goed voor 125 goals in één seizoen", lachte de spits van Zulte Waregem in Extra Time.

"Het was een toptijd. Romelu scoorde iets meer goals dan ik. We waren twee grote mannen in een stevige ploeg. Alle ballen werden naar ons gegooid."

Ook al hebben ze allebei een heel andere carrière uitgebouwd, de klik en het contact is er nog steeds. Heeft Gano afgelopen zomer ook raad gegeven aan de Rode Duivel die achtervolgd werd door een transfersoap?

"We hebben elkaar advies gegeven", vertelde hij, "want we zaten allebei met een transfer."