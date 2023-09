Stenn Goetstouwers heerst in Ironman van Emilia-Romagna en plaatst zich voor Hawaï 2024

Goetstouwers kwam als achtste uit het water in Noord-Italië, maar schoof tijdens een uitstekend fietsonderdeel stelselmatig op. Zo kon hij als derde aan de afsluitende marathon beginnen.

In het eerste kwart van die marathon leek de Nederlandse koploper Tristan Olij stand te houden, maar toen Goetstouwers versnelde had niemand een antwoord.

De Belg liep al snel uit op de concurrentie, pas in het slot kon eerste achtervolger David McNamee de kloof nog reduceren tot een kleine minuut.

Het kon Goetstouwers worst wezen, want de 31-jarige triatleet pakte de zege in een tijd van 7u42'29", de snelste ooit in Emilia-Romagna. Daarmee plaatst hij zich meteen ook voor het wereldkampioenschap in Hawaï in 2024.