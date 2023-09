Thorgan Hazard doet oproep aan broer Eden en geeft toe: "Dacht eerst niet aan terugkeer naar België"

"Twee weken voor de deadline had ik niet gedacht terug te keren naar België. Alleen veranderde mijn situatie in Dortmund. Ze lieten mij simpelweg verstaan dat ik niet zou spelen. Dan toonde Anderlecht plots grote interesse - de fans en het bestuur lieten voelen dat ze me erg wilden. Bovendien had ik wel oren naar het project om deze club weer aan de top te krijgen."

Ook met het einde van de mercato in zicht was de piste-Anderlecht lange tijd nog niet concreet voor Hazard.

Eden en Union

Hazard benadrukte tijdens zijn persconferentie meermaals dat het familiale boven het financiële primeerde.

"Ik heb nooit keuzes gemaakt voor het geld", onderstreepte hij.

"Nu is de hele familie blij dat ik terugkeer en ze veel matchen zullen kunnen zien. (lacht) Dortmund was toch een stukje verder."

En mogen we straks ook Eden op de tribunes van het Lotto Park verwachten?

In een amusante teaser van de docureeks Mauve probeerde Thorgan alvast zijn grote broer te overtuigen om voor stadsgenoot Union te tekenen, zodat de hele familie (Kylian speelt voor RWDM, red.) in Brussel actie is.

"Ik zei hem dat het in Brussel te doen is. We proberen hem te pushen, maar Eden is Eden hé."