Peter Vandenbempt over dolle transferzomer van Anderlecht: "Er is duidelijk nieuwe weg ingeslagen"

Met voorsprong de winnaar van de zomermercato. Anderlecht heeft zijn kern een flinke kwaliteitsinjectie gegeven. Grote namen als Thorgan Hazard, Kasper Dolberg en Kasper Schmeichel zakten af naar het Astridpark. "Met deze kern moet Riemer Europa in", vindt Peter Vandenbempt, die 4 vragen over de transferzomer beantwoordt.

Heeft Anderlecht verrast met zijn transferzomer?

Ja, toch wel een beetje. Ineens zijn er heel veel mogelijkheden, want Anderlecht deed meer op de transfermarkt dan iedereen voor mogelijk hield. Het is duidelijk een andere, nieuwe weg ingeslagen. Niet langer enkel jeugd, maar ook gevestigde waarden betreden de kern. Dat bleek nodig na de vorige jaren, want onder Kompany werd duidelijk dat het niet lukte met alleen maar jonge spelers.

Het geld van Bart Verbruggen heeft voor een opening gezorgd. Al denk ik dat Anderlecht zelfs zonder die transfer van plan was om zeer actief te zijn op de markt. Het is en blijft een opmerkelijke zomer.

Dat grote namen neerstrijken, heeft allemaal te maken met omstandigheden. Als Thorgan Hazard aanbiedingen uit andere competities gekregen had met dezelfde voorwaarden, dan kwam hij niet naar Anderlecht. Hazard is naar Anderlecht gekomen, omdat er geen aantrekkelijker alternatief was. Dat is de realiteit. Hij is ook niet meer de speler die hij was in zijn beste jaren bij Mönchengladbach of Dortmund.

Met Thorgan Hazard trok Anderlecht een topper aan op Deadline Day.

Hoe kan Anderlecht dit plaatje financieel bolwerken?

Marc Coucke heeft in een interview enkele weken geleden duidelijk gezegd dat de financiële toestand van Anderlecht zeer goed is. Dat ze niets konden gaan zoeken op de transfermarkt klopt niet.

Anderlecht heeft de afgelopen jaren flink gesaneerd, er is ook een kapitaalverhoging doorgevoerd en er waren enkele grote uitgaande transfers. Dus het heeft misschien niet de mogelijkheden van een Club Brugge, maar Anderlecht staat er financieel goed voor.

Ik ben er dan ook 200% zeker van dat Anderlecht geen onnodige risico's heeft gelopen. Ik kan met zekerheid zeggen dat het zich niet aan het vergalopperen is.

Marc Coucke ziet dat het goed zit met de boekhouding.

Geven grote namen garanties op succes?

Anderlecht heeft toch flink geïnvesteerd in jongens als Kasper Dolberg, Thomas Delaney en Thorgan Hazard. Zij bewezen dat ze een veel hoger niveau dan Anderlecht aankunnen, maar het is een tijd geleden dat ze dat niveau ook haalden. Mats Rits reken ik daar zeker niet bij.

Wat dat betreft, houdt het een risico in. Garanties op hun grote investeringen heeft Anderlecht dus niet. Hazard was bijvoorbeeld het laatste halfjaar maar een keer basisspeler bij PSV, dat is niet Europese top zoals Barcelona of Real Madrid.

Een frappant voorbeeld is Amadou Diawara. Ik zag hem spelen met Napoli en Roma in de Champions League. Hij liet toen een uitstekende indruk na, maar daar was niets van terug te zien.

Misschien doet Anderlecht wel een gouden zaak omdat die jongens in een minder veeleisende competitie beter tot hun recht komen. Ze kunnen het grote manco in de ploeg – het gebrek aan ervaring op topniveau – wel opvangen en de jonge spelers omringen.

Thomas Delaney zal zijn waarde nog moeten bewijzen.

Is Jesper Fredberg de beste transfer tot nu toe gebleken?

Dat zal moeten blijken. Fredberg heeft alvast blijk gegeven van grote daadkracht. Hij heeft ook goed verkocht, waardoor er een evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven. Dat is toch straf gedaan.

Op papier is er enorm veel kwaliteit bij. Nu is het de vraag of het kan renderen. Dat is niet langer de verantwoordelijkheid van Fredberg, maar wel van Brian Riemer.

Ik zou aan hem willen vragen om niet langer het riedeltje "er zijn heel wat spelers laat erbij gekomen", dat was een valabel excuus voor de zomer. Over een maand moet Anderlecht toch een niveau brengen dat drie keer hoger is dan de afgelopen wedstrijden.

Riemer heeft nu een ploeg gekregen die dat moet kunnen. Marc Coucke heeft voor het geld gezorgd, Jesper Fredberg heeft zijn verantwoordelijkheid genomen op de transfermarkt en nu is het aan de coach.

Hij moet nu voor resultaten zorgen. Met deze kern is "de top 6" niet langer genoeg. Als Anderlecht aan het einde van het seizoen geen Europees voetbal afdwingt, heeft Riemer het toch niet goed gedaan.