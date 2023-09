Met twee verrassingen in de top 5: deze Belgische clubs spendeerden/cashten het meeste in de zomermercato

RWDM spendeerde meeste, ook Westerlo pakte door

Wie had dit voor de zomer kunnen voorspellen?



Promovendus RWDM was met 28,35 miljoen euro de club die het meeste spendeerde in de afgelopen mercato. Daar moet natuurlijk een cruciale kanttekening bij, want 25 miljoen van die som ging naar de controversiële spooktransfer van Ernest Nuamah voor zusterclub Lyon. Zonder die deal noteerden de Brusselaars in de rechterkolom.