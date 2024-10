David Hubert zag "te weinig agressiviteit" bij zijn Anderlecht, Dirk Kuyt "bleef altijd geloven in Beerschot"

za 19 oktober 2024 00:15

Een verrassing van formaat in de openingswedstrijd van speeldag 11. Beerschot pakte zijn eerste driepunter van het seizoen, uitgerekend tegen Anderlecht, dat onder kersvers T1 David Hubert nog ongeslagen was. Die zag ook dat zijn team "niet agressief genoeg verdedigde" bij beide tegendoelpunten, terwijl collega Dirk Kuyt het had over "blijven geloven in je kansen en in dit team".

Aan één vraag had David Hubert genoeg om het hele wedstrijdverhaal te doen in het interview bij rechtenhouder DAZN. Daarin zag hij zowel voor als na de rust dezelfde positieve én negatieve punten. “We missen een beetje om het momentum te pakken na de goede eerste 20 minuten. In de omschakeling kwamen we dan agressiviteit en die zin om écht te verdedigen te kort.” Met een achterstand dook Anderlecht dus de kleedkamers in. “We wilden dat goede baltempo en die balcirculatie van het wedstrijdbegin weer terugvinden in de tweede helft."

De geschiedenis herhaalde zich toen we opnieuw niet agressief genoeg verdedigden op een omschakeling. David Hubert (trainer Anderlecht)

"Opnieuw begonnen we goed en scoren we de 1-1, maar jammer genoeg slaagden we er niet in om de tweede te maken. De geschiedenis herhaalde zich toen we opnieuw niet agressief genoeg verdedigden op een omschakeling", baalde Hubert. Ook doelpuntenmaker Kasper Dolberg besefte waar het pijnpunt lag. "Uiteraard proberen we zo agressief mogelijk te spelen, maar bij die twee tegengoals waren we dat niet.”

Feest op het Kiel.

Referentiematch voor Beerschot

Het contrast kon niet groter zijn met de uitgelaten sfeer bij Beerschot na een langverwachte zege, de eerste in een half jaar.

“Je moet altijd geloven in je kansen in het voetbal. Ik ben altijd in dit team blijven geloven, ook al moeten we spelen tegen ploegen met veel kwaliteit", opende trainer Dirk Kuyt.

Mensen kijken puur naar uitslagen, maar hebben geen idee van waar deze club komt. Dirk Kuyt (trainer Beerschot)