Anderlecht verslikt zich op het Kiel, Beerschot pakt na ferme stunt eerste zege van het seizoen

RUST: Beerschot verrast Anderlecht na 45 minuten

Nee, Anderlecht zal toch weer uit een ander vaatje moeten gaan tappen in de tweede helft. Na de verrassende openingsgoal van Al-Sahafi was paars-wit van slag, terwijl het in het eerste halfuur voldoende kansen had om minstens één keer te scoren. Beide ploegen troffen net voor de 1-0 al het doelhout: we hebben ons dus zeker niet verveeld vanavond. Meer van dat!