Reservespelers Real Madrid hebben verklaringen afgelegd over verspreiding privévideo

"Een speler van Castilla (de tweede ploeg, red) en drie spelers van Real Madrid C hebben verklaringen afgelegd in verband met het verspreiden van een privévideo via WhatsApp", laat Real Madrid weten.

"Wanneer de club meer informatie heeft, zullen er gepaste maatregelen volgen."

Om welke spelers het gaat, is niet bekend.

Het onderzoek is door de Guardia Civil opgestart na een klacht van de moeder van de minderjarige, vorige week op de Canarische Eilanden. Een speler van de C-ploeg zou een relatie hebben (gehad) met de 16-jarige vrouw.