Thomas Meunier prijkt niet op Champions League-lijst van Dortmund

Thomas Meunier, die dinsdag zijn 32e verjaardag vierde, kwam dit seizoen nog niet in actie voor Dortmund. Hij heeft er nog een contract tot het einde van het seizoen.

Vorig seizoen kwam hij, mede door blessureleed, ook maar tot 16 wedstrijden, over alle competities heen. Na Nieuwjaar kwam hij maar twee keer meer in actie.

Meunier werd door bondscoach Domenico Tedesco de voorbije 2 interlandperiodes niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Zijn laatste interland dateert van op het WK in Qatar, in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië (0-0).

Dortmund ontmoet in groep F van de Champions League de volgende weken Paris Saint-Germain, de ex-club van Meunier, AC Milan en Newcastle United.

Bij Europa League-winnaar Sevilla is er in de komende poulefase van de Champions League ook geen plaats voor Adnan Januzaj. Nieuwe aanwinst Dodi Lukebakio staat wel op de Europese lijst van de Andalusiërs. Sevilla treft in groep B Arsenal, PSV en Racing