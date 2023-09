WK roeien: Vyvey en Van Zandweghe grijpen naast A-finale lichte dubbeltwee, Brys recht zijn rug

Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe zijn er op het WK roeien niet in geslaagd op zich te plaatsen voor de A-finale in de lichte dubbeltwee. In Servië eindigde het duo als vijfde in hun halve finale, om door te stoten naar de eindstrijd moesten de Belgen in de top 3 finishen. Tim Brys nam revanche in zijn "troost"-halve finale.