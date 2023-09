Jordan Henderson excuseert zich bij LGBTQ+ -gemeenschap

Jordan Henderson is een van de voetballers die deze zomer een contract tekenden in de Saudi Pro League. De voormalige middenvelder is een voorvechter van de rechten van de holebigemeenschap, een onderwerp waar ze in Saudi-Arabië anders over denken.

"Ik kan de frustratie en woede begrijpen", verklaart Henderson nu in het gerenommeerde The Athletic. "Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt dat mensen die gevoelens hebben. Het was nooit mijn bedoeling iemand pijn te doen."

De Engelse LGBTQ+-fangroep Pride in Football riep haar volgers op Henderson de rug toe te keren.

"Dat doet me pijn", zei de speler. "Ik blijf geëngageerd."

"Ik wist vooraf dat mensen op een bepaalde manier naar de transfer konden kijken. Ze hebben recht op hun mening, maar ik ben als persoon niet veranderd."

"Ik heb in Engeland nooit geprobeerd wetten te veranderen en dat ga ik ook niet doen in een ander land."

"Mensen die mij goed kennen, kennen mijn waarden. En die waarden zijn niet veranderd omdat ik naar een ander land ben gegaan waar de wetten misschien anders zijn."