Peter Vandenbempt: "AA Gent heeft alle troeven om mee te strijden voor de hoofdprijs"

"AA Gent heeft alle troeven om mee te strijden voor de hoofdprijs"

Toen Club Brugge tegen tien man toch nog kansen kreeg om alsnog een punt te pakken, was doelman Nardi daar weer. Zeer betrouwbaar.

Ook achteraan is AA Gent met Watanabe heel solide geworden. Coach Hein Vanhaezebrouck heeft ook meer wisselmogelijkheden dan de voorbije jaren.

En ik heb het al duizend keer gezegd, maar ga het toch nog één keer herhalen: voorin blijft Hugo Cuypers een onvoorstelbaar fenomeen in de spits.

AA Gent combineerde energie en overgave met heel goed voetbal. Het middenveld draaide geweldig met De Sart, Kums en Hong. Op de flank is Archie Brown een geweldige ontdekking.

Club Brugge heeft lang geen antwoord gehad op het hoge tempo en de gretige, hoge pressing van Gent. In vergelijking met de wedstrijd van donderdag tegen Osasuna bleven te veel spelers bij Brugge onder hun niveau: Zinckernagel, Onyedika, Vetlesen...

KAA Gent klopte Club Brugge met 2-1 en maakte ook indruk. Ik vond Gent een uitstekende wedstrijd spelen. Club Brugge, dat zijn veldbezetting wat had aangepast, werd van in het begin afgebluft en afgetroefd.

Maar het is toch niet onvoorzichtig om te zeggen dat AA Gent alle troeven heeft of zelfs meer dan een paar concurrenten om volop mee te strijden voor de hoofdprijs.

In Gent weten ze uit ervaring dat een mooie overwinning in de zomer tegen de rivaal - zelfs met 6-1 zoals in 2021 - niets garandeert.

Het is een topweek voor AA Gent: Europees geplaatst voor de poulefase, Orban én Cuypers aan boord gehouden - dat had niemand voor mogelijk gehouden - en nu ook nog eens overtuigend gewonnen tegen Club Brugge.

"De spoeling achterin bij Antwerp wordt wel heel erg dun"

Ze hebben twee keer eigenlijk te gemakkelijk een strafschop weggegeven. Die individuele foutjes zijn niet wat we vorig jaar gewend zijn geraakt van Antwerp.

Maar de manier waarop Antwerp nu al voor de tweede keer een overwinning uit handen geeft in de Jupiler Pro League, zoals in Leuven, vinden ze niet zo prettig. Dat zijn ze niet gewend.

Antwerp had ook kunnen winnen op het veld van Union , maar het werd 2-2. Dan toch geen perfecte week? Antwerp heeft nochtans alle redenen om tevreden te zijn met die kwalificatie voor de poulefase van de Champions League.

In het algemeen is de kern van Antwerp te smal om op drie fronten te strijden.

Maar goed, ondertussen kan Antwerp al terugblikken op een geweldige zomer. Begonnen in het voorjaar en alles wat ze konden pakken, hebben ze gepakt.

Vorig jaar hebben we die opmerking rond de jaarwisseling ook nog gemaakt. Het was toen al heel erg nipt en de coach moest al improviseren. Nu komt daar ook nog de Europese belasting bij. Dat moet Marc Overmars toch eens bekijken.

Maar met het oog op de Champions League is daar toch echt wel nood aan extra spelers, denk ik. In het algemeen is de kern van Antwerp te smal om op drie fronten te strijden.

Alderweireld staat aan de zijlijn, Vines en De Laet vielen geblesseerd uit, Avila is al vertrokken. Dat is toch net iets te veel om te improviseren. Al moet ik wel zeggen dat de piepjonge Zeno Van den Bosch weer indruk maakte.

Het is niet dat Antwerp nu ineens niet goed verdedigt, maar niet foutloos. Dat mag dan niet verbazen, want de spoeling achterin wordt wel heel erg dun voor coach Mark van Bommel.

"Het contrast tussen Genk en Anderlecht was heel erg groot"

Chapeau voor Genk. Het contrast met wat Anderlecht daar tegenover zette, was heel erg groot. Vanaf het kwartier met een man meer mogen voetballen en toch tot de rust niet in staat om Genk te controleren.

En omdat het nadien is blijven strijden en dat - niet te vergeten - na een ware beproeving donderdag van ongeveer 150 minuten in de hitte in Turkije.

Omdat het van in het begin wilde voetballen en domineren. Omdat het zelfs met tien voor de rust op bepaalde momenten beter voetbalde en bleef aanvallen. Omdat het lange tijd met Paintsil en Heynen zelfs de beste kansen had.

Ook geen winnaar in KRC Genk tegen Anderlecht , maar na de 1-1 werden de Limburgers uitgeroepen tot de morele winnaar. Ook al viel de gelijkmaker van Tolu pas in minuut 97, Genk had deze wedstrijd best ook mogen winnen.

Riemer verwees een beetje cynisch naar de 13 op 18, maar dat is een discours dat niet eeuwig blijft duren.

Opvallend, Riemer reageerde op de persconferentie al heel gepikeerd toen opmerkingen werden gemaakt over de magere kwaliteit van het spel. Hij verwees dan een beetje cynisch naar de punten: 13 op 18. Maar dat is toch een discours dat niet eeuwig blijft duren.

Het was met de billen toe op het einde, net zoals tegen Antwerp, Westerlo en Charleroi, en nu is het dan een keer slecht afgelopen.

De coach deed ook weinig om zijn ploeg aan het voetballen te krijgen. Na de goal van Amuzu had Anderlecht genoeg kansen om het af te maken, maar doorduwen deed het dan ook weer niet.

Na de pauze was dat beter, maar werd er zo traag, ideeënloos en steriel gevoetbald, dat het pijn deed aan de ogen. Een paar negatieve uitschieters, zoals Flips die zijn goede eerste wedstrijd tegen Westerlo maar niet kan bevestigen. Dreyer staat er altijd in onder Brian Riemer, maar alleen de coach weet waarom.

Tolu helpt Genk in de 97e minuut aan een punt tegen Anderlecht

"Het opstootje was een geschikte afsluiter van een lelijke wedstrijd"

Het was ook een wedstrijd die bol stond van de incidenten, met veel kaarten en na afloop was er ook nog een opstootje in de spelerstunnel tussen Jan Vertonghen en de Genkse technische directeur Dimitri De Condé.

Dat was dan een heel geschikte afsluiter van wat ik een lelijke wedstrijd zou noemen. Scheidsrechter Van Driessche had dat eerste incident tussen Vertonghen en Bonsu Baah kunnen oplossen zonder kaart en dan was die rode kaart niet gevallen. Dat conditioneert toch een beetje die wedstrijd.

Maar alles wat nadien is gekomen, al die incidenten en kaarten, dat is toch vooral de verdienste van de spelers van de twee ploegen en niet van de scheidsrechter.

Anderlecht wordt met de vinger gewezen - en terecht, want er waren een paar ordinaire overtredingen bij. Maar ook Genk heeft best aardig geschopt met Munoz en op het einde met aanvoerder Bryan Heynen, een trap die ook rood waard kon zijn, maar blijkbaar ver onder de radar is gebleven.

En dan het incident op het einde. Dat Dimitri De Condé boos of gefrustreerd is over de provocaties van Vertonghen tijdens de wedstrijd, alle begrip daarvoor.

Maar ik denk niet dat een technisch directeur na de wedstrijd in de neutrale zone een speler van de tegenpartij, die nog vol van de adrenaline net van het veld komt, de levieten moet gaan lezen en zo nog eens een relletje ontketent. En dan nog eens verbaasd is dat die speler reageert. Dat is nergens voor nodig.