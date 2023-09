Vanaken zoals u hem nog nooit zag: Club-kapitein jent Gents publiek met uitdagende viering - "Moet kunnen, toch?"

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Zo zag u Hans Vanaken nog maar zelden.

De kapitein van Club Brugge is niet de man van de grootste emoties, maar in de topper tussen AA Gent en Club Brugge liet hij zich toch even van een andere kant zien.

Vanaken werd in de beginfase van de kraker tegen KAA Gent stevig toegezongen door de thuisaanhang, maar diende hen meteen van antwoord met de 1-1.

De voormalige Gouden Schoen rende meteen naar de Gentse supporters om hen op zijn beurt uit te dagen. Met een atypische grijns en zijn handpalmen ostentatief naast zijn lichaam jutte hij de Gentse tribunes op.