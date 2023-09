BEKIJK: Zelfs na affluiten gingen Vertonghen en De Condé nog in de clinch: de reconstructie van een geëscaleerde topper

"Het zorgde meteen voor een stressvolle sfeer over de wedstrijd. Nadien werden er ook te veel kaarten getrokken", legde hij uit.

Het leverde het duo meteen een gele kaart op. "Dat was veel te vroeg", zag Anderlecht-trainer Brian Riemer.

"Ik wilde niet onsportief zijn, ik wilde gewoon de bal pakken van de jongen die hem had", legde Vertonghen na de match uit. "Ik wilde gewoon snel spelen", ging de international van Anderlecht voort.

Jan Vertonghen wilde de bal, maar Christopher Bonsu Baah hield die in een houdgreep vast. Zo gingen de poppen een eerste - en zeker niet de laatste - keer aan het dansen.

Na amper 9 minuten was scheidsrechter Van Driessche de controle over de wedstrijd tussen KRC Genk en Anderlecht al kwijt.

Het was het begin van een ware veldslag. Tien tegen elf. Hard tegen onzacht. Het spel zou nog 21 keer stilliggen voor een overtreding. Met een totaal van negen getrokken kaarten.

"Dat het zo'n oorlog werd op het veld, werd gecreëerd", vertelde Bryan Heynen. "Soms kun je al veel doen met een waarschuwing. Het begon met die vroege kaarten", klonk het ook bij de aanvoerder van Genk.

"De wedstrijd schoot nadien in de fik", verbaasde ook bezoeker Ludwig Augustinsson zich over de strijd tussen de lijnen.

Het werd inderdaad persoonlijker en persoonlijker. Zelfs beide kapiteins lieten zich meeslepen in de zenuwslag. Heynen deelde op het einde nog een stevige en bewuste schop uit aan Ndiaye, Vertonghen was dan weer een vaste klant in de verbale spelletjes tussen de spelers.

"Ik wil alles winnen: bij het pingpongen, bij het kaarten en op het veld. En zal er ook steeds alles aan doen om effectief de overwinning te behalen", gaf hij een inkijk in zijn furie."Ik ben blij dat ik dat nog voel op mijn leeftijd. Als ik dat niet meer voel, stop ik met voetballen."



"Dat wil ik overigens ook van mijn ploegmakkers zien. Als ik iemand zie die er niet alles aan doet om te winnen, zorg ik dat hij nooit meer voor Anderlecht speelt."