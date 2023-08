Bart Swings verovert tweede gouden medaille op het WK skeeleren en krijgt applaus

De Fransman Martin Ferrié en de Colombiaan Juan Mantilla, die als tweede en derde eindigden, applaudisseerden na de sprint, waarin Bart Swings oppermachtig bleek.

Mantilla had al twee wereldtitels op zak en geldt als specialist in de afvallingsdiscipline.

Het is voor Swings zijn vierde medaille dit WK. De wereldkampioenschappen lopen nog tot zondag.

"Ik heb lang met één à twee meter voorsprong op kop gereden en kon het rustig opbouwen", zei Swings na afloop.

"Ik verwachtte dat er nog iemand voorbijkwam. Dat gebeurde gelukkig niet. Maar het was geen gemakkelijke race, want het is een moeilijk parcours."

Swings was woensdag de enige Belg die in de prijzen viel. Maar hij dankte uitdrukkelijk Jason Suttels, die als twaalfde eindigde.

Suttels was de koers gestart met een pijnlijk been. Ook bondscoach Rémy Hubert, die er op had gewezen voortdurend oplettend te zijn, sprak van "ploegwerk".