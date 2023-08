Minnen tegen Venus Williams in eerste ronde US Open, Wickmayer opgevist als lucky loser

In totaal staan er dit jaar vier Belgische vrouwen op de hoofdtabel van de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat maandag in New York van start gaat.

Elise Mertens (WTA 32) en Maryna Zanevska (WTA 113) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. De Belgische nummer een krijgt de Zweedse kwalificatiespeelster Mirjam Bjorklund (WTA 155) voorgeschoteld in de eerste ronde. Mertens komt maandagavond al op de eerste dag in actie.

Zanevska staat in haar laatste toernooi voor een zware opdracht tegen Aryna Sabalenka. De Wit-Russische nummer twee van de wereld won eerder dit seizoen de Australian Open en bereikte op de afgelopen twee Grand Slams telkens de halve finale.

Greet Minnen (WTA 98) beukte via de kwalificaties de poort van de hoofdtabel open en staat in de eerste ronde tegenover de 43-jarige Venus Williams (WTA 407), die een wildcard kreeg voor het toernooi. Het gaat om hun eerste onderlinge duel.

Yanina Wickmayer (WTA 86) moest vrijdag opgeven in de laatste kwalificatieronde tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 203), maar wordt opgevist als lucky loser na de forfaits van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 51) en de Spaanse Paula Badosa (WTA 46).

In de eerste ronde krijgt Wickmayer de 38-jarige Russin Vera Zvonareva voorgeschoteld, ook al is onze landgenote momenteel nog niet zeker of ze speelklaar geraakt voor het duel.