Loting US Open: afscheidsmatch (?) Zanevska tegen Sabalenka, Mertens treft qualifier

Elise Mertens werd een jaar geleden in de eerste ronde al uitgeschakeld op de US Open. Als ze dat nu wil vermijden, moet ze een speelster uit de kwalificaties opzij zien te zetten.



Wie dat wordt, wordt later pas bepaald. Mogelijk wordt het een Belgisch onderonsje, want met Yanina Wickmayer en Greet Minnen blijven er nog 2 Belgische vrouwen over in de kwalificaties.

Voor Maryna Zanevska wordt het het allerlaatste toernooi uit haar carrière. Daar aanslepende rugpijn ziet de 29-jarige het niet zitten om nog langer door te bijten. De kans is groot dat het bij slechts 1 wedstrijd blijft, want met Aryna Sabalenka treft ze de nummer 2 van de wereld, de winnares van de Australian Open.