Nummer 1 Iga Swiatek kiest voor Wim Fissette als haar nieuwe coach: "Visie en ervaring"

do 17 oktober 2024 11:25

Iga Swiatek gaat in zee met onze landgenoot Wim Fissette. Dat heeft de Poolse nummer 1 van het vrouwentennis vanochtend op haar sociale media bekendgemaakt. De tenniscoach was vrij, nadat zijn samenwerking met ex-nummer 1 Naomi Osaka vorige maand gestopt was.

"Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Wim Fissette ons team komt versterken", vertelde Iga Swiatek.



"Mijn carrière is voor mij een marathon, geen sprint. Ik heb altijd gewerkt en beslissingen genomen met dat in mijn achterhoofd. Ik kijk ernaar uit om met Wim samen te werken."



"Hij heeft een uitstekende instelling, visie en een immense ervaring in het toptennis." Dat laatste klopt alvast als een bus. Kim Clijsters bij haar comeback in 2009-2011 was zijn eerste trainersopdracht.



Clijsters won toen 2 keer de US Open en werd in die periode weer kort nummer 1. En Fissette zou nog ex-nummers 1 onder handen nemen zoals victoria Azarenka, Simona Halep, Angelique Kerber en Osaka.



Sabine Lisicki, Petra Kvitova, Sara Errani, Johanna Konta en Zheng Qinwen zijn nog enkele bekende namen uit het vrouwelijke toptennis die op Fissettes diensten rekenden.

Swiatek won dit jaar een 3e keer Roland Garros.

