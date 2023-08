FIFA grijpt nu zelf in: Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales initieel voor 90 dagen geschorst

De hoogste instantie in het voetbal - FIFA - heeft zich gemoeid in de controverse rond de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales.

Op 24 augustus (afgelopen donderdag) opende FIFA een onderzoek naar de controversiële kus van Rubiales na de finale van het WK-voetbal op de mond van speelster Jennifer Hermoso.

Twee dagen later is FIFA tot het besluit gekomen om Rubiales een voorlopige schorsing op te leggen terwijl het onderzoek verder loopt. De schorsing gaat vandaag (zaterdag 26 augustus) in en dat voor een initiële periode van 90 dagen.

Bovendien besliste FIFA twee extra maatregelen te nemen. Rubiales mag geen contact meer hebben met speelster Hermoso. Ook niet via een derde partij. Bovendien mag ook geen enkele werknemer van de Spaanse voetbalbond (RFEF) contact hebben met Hermoso.

Rubiales zelf, de Spaanse bond en de UEFA zijn op de hoogte gebracht van de FIFA-schorsing.