FIFA opent disciplinair onderzoek naar gedrag van Spaanse bondspreses na WK-finale

Tijdens de prijsuitreiking na de 1-0-zege in de finale tegen Engeland verraste de Spaanse bobo de nummer 11 van de Spaanse ploeg met een ongevraagde kus op mond.



Hermoso liet verstaan dat ze dat niet leuk vond en zette gisteren haar naam onder een uitgebreid statement van de Spaanse spelersvakbond en haar management, die oproepen om zulke voorvallen nooit onbestraft te laten.



Maar het gaat om meer dan de kus. Enkele minuten voordien had Rubiales zijn kruis vastgepakt als overwinningsgebaar in de VIP-zitjes, in de buurt van de Spaanse koningin Letizia en de 16-jarige prinses Sofia.



De FIFA onderzoekt nu of Rubiales "de basisregels van fatsoenlijk gedrag" heeft geschonden en "dat zijn gedrag de sport, het voetbal en/of de FIFA niet in diskrediet heeft gebracht".