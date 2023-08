Spaanse premier vindt kus voorzitter "onacceptabel" en excuses "onvoldoende"

In de euforie van de Spaanse wereldtitel gaf bondsvoorzitter Luis Rubiales op het podium van de ceremonie een kus vol op de mond van speelster Jenni Hermoso.



Rubiales bood hiervoor - weliswaar in tweede instantie - zijn excuses aan. "Maar we zagen iets natuurlijks en normaals, zonder kwade bedoelingen."

Dat is voor de Spaanse premier Pedro Sanchez niet genoeg. "Wat we zagen, is een onacceptabele daad. De excuses waren onvoldoende en ongepast", vindt hij.

Eerder bestempelde de minister van Gelijke kansen, Irene Montero, de actie als "seksueel geweld".