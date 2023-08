Spaanse bondsvoorzitter reageert op ophef na zijn WK-kus op de mond: "Bullshit"

Hermoso: "Ik vond het niet leuk"

Bondsvoorzitter: "Zonder kwaad opzet"

De Spaanse voetbalfederatie verspreidde via het persbureau AFP een officiële reactie van Hermoso. "De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie, hij heeft zich uitstekend gedragen tegenover ons allemaal en het (de kus, red.) was een spontaan gebaar van genegenheid en dankbaarheid. We hebben een wereldbeker gewonnen, laat ons niet afwijken van wat belangrijk is."



De bondsvoorzitter zelf reageerde niet meteen, maar pas de volgende dag. In een interview met La Cope noemt Rubiales de ophef "bullshit".



Op Radio Marca verwierp hij dat het gebaar ongepast was, integendeel. "Laten we er geen ding van maken. Het is een keuze van twee vrienden die iets vieren", reageert hij. "Laat ons niet naar idioterie luisteren, als mensen hun tijd eraan willen verspillen... Het was zonder kwaad opzet."