Jenni Hermoso doorbreekt de stilte na kus en vraagt maatregelen: "Sancties zijn nodig bij zulke acties"

Het verhaal is intussen de wereld rondgegaan. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond feliciteerde de speelsters voordat ze de beker kregen uitgereikt na de gewonnen finale in Sydney.

Hij omhelsde alle spelers, maar gaf Jenni Hermoso naast een kus op de wang ook een kus op de mond. "Ik vond het niet leuk", zei de 33-jarige voetbalster na afloop in een filmpje op sociale media.

Die kritische woorden werden nadien ontkracht in een statement, maar over de echtheid van die formuleringen zijn er twijfels ontstaan. Het positieve persbericht zou min of meer een verplicht nummertje geweest zijn van de Spaanse bond.