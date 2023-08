Spaanse nationale ploeg komt op voor zichzelf in statement: "Onder deze leiding spelen we niet meer"

De speech van Luis Rubiales zindert na. De Spaanse bondsvoorzitter verkondigde vrijdag dat hij geenszins van plan is om een stap opzij te zetten en beweerde dat de controversiële kus met "wederzijdse toestemming" was. Het was de druppel voor de gekuste Jenni Hermoso en haar ploeggenotes. "Onder de huidige leiding willen we niet meer opgeroepen worden", klonk het in een statement.