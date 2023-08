Wordt regen spelbreker in ploegentijdrit Vuelta? "Regendruppels = schuiven en vallen"

"Als het regent, wordt het glad, glad, glad... Zeker als het al een tijdje niet meer had geregend."

Dat weet ook ervaringsdeskundige José De Cauwer: "Een tijdrit op een stadsparcours is altijd gevaarlijk en technisch."

De Spanjaard weet maar al te goed dat een zomerse regenbui de wegen in een Spaanse stad kan omtoveren tot een glijpartij.

José De Cauwer over mogelijke regenval in de ploegentijdrit

Stel je voor dat je als knecht ten val komt en je kopman over je valt. Dat is het laatste dat je wil meemaken.

De nachtmerrie van Jumbo-Visma 4 jaar geleden

Volgens de laatste weerkaarten is er tussen 14 en 20 uur morgen 70 procent kans op regenval in Barcelona. Vanaf 20 uur is dat zelfs 95 procent.

"De temperatuur zal volgens de voorspellingen 28 graden bedragen. Maar 's avonds is er inderdaad kans op een buitje, zelfs met onweer", waarschuwt weervrouw Jacotte Brokken.

De schietgebedjes worden al gemaakt. Zeker bij Jumbo-Visma, dat 4 jaar geleden al eens een nachtmerrie beleefde door een nat wegdek in de Vuelta-ploegentijdrit in Torrevieja.

Een kind was toen aan het spelen in een plastic zwembad dat is stukgegaan. Het zwembadwater stroomde van een steile helling naar beneden, waardoor een bocht op het parcours er verraderlijk glad bij kwam te liggen.

Roglic en co gingen onderuit in de vermaledijde bocht, net als de gehele ploeg van UAE Team Emirates. 40 seconden tijdverlies was het gevolg voor Roglic, die die Vuelta uiteindelijk nog eenvoudig won.