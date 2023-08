Cercle-middenvelder Abu Francis is zeker out tot na de winterstop

Cercle Brugge betaalde een seizoen geleden 1 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder Abu Francis. De Ghanees viel meteen in de smaak en werkte zich op tot basisspeler. Ook dit seizoen had hij een belangrijk aandeel in de goeie start van Cercle.



Maar tegen Standard ging het al na 10 minuten mis. Francis liep een scheur op in zijn meniscus en zal volgens de vereniging zo'n 6 maanden out zijn. Dat betekent dat we hem ten vroegste na de winterstop zullen terugzien.