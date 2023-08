Nu al de weken van de waarheid: wat staat er straks op het spel voor de 5 Belgische clubs?

Antwerp: rinkelt jackpot van Champions League?

Verandert de Bosuil straks nog eens in een droomfabriek?



Alleen AEK Athene scheidt Antwerp nog van de groepsfase van de Champions League - sportief toch het allerhoogste in het clubvoetbal. Stel je voor dat Paul Gheysens en co. straks fenomenen zoals Mbappé, Haaland of Kane mogen verwelkomen... Sowieso valt het financiële belang evenmin te overzien.



De groepsfase van de Champions League staat gelijk aan de jackpot winnen. Antwerp zou dan namelijk zeker zijn van een startpremie van 15,64 miljoen euro. Op basis van de coëfficientenranking mag de Great Old vermoedelijk nog eens ruim 2 miljoen bijschrijven, plus ook nog eens een vergelijkbare som uit de pot met tv-gelden. Wedstrijdpremies (2,8 miljoen voor een zege, 930.000 euro voor een draw) kunnen het totaal nog flink laten oplopen. Stel dat Antwerp straks niet voorbij de Grieken geraakt, wacht wel nog altijd het vangnet van de Europa League.

Union: nog eens stuntparcours in de Europa League?

Voor Union is de Europa League (weer) het hoogste goed. De Brusselaars moeten voorbij het Zwitserse Lugano om opnieuw een plekje te veroveren in de groepsfase van de tweede Europese competitie, waarin ze vorig seizoen een stuntparcours aflegden. Financieel is de Europa League wel een pak minder interessant dan zijn grote broer: elke ploeg in de groepsfase ontvangt een startpremie van 3,63 miljoen euro. Op basis van de coëfficientenranking komt daar normaal nog een bedrag van minder dan 1 miljoen bij, plus opnieuw een som uit de pot met tv-gelden. Ook de wedstrijdpremies (630.000 euro voor een zege en 210.000 voor een draw) vallen een stuk lager uit. Voor Union is er ook nog altijd het vangnet van de Conference League - ze spelen dus sowieso Europees tot Nieuwjaar.

Club, Gent en Genk: do or die in Conference League

Voor Club Brugge, KAA Gent en Racing Genk is het simpel: winnen betekent de groepsfase van de Conference League. Maar wordt er verloren? Dan is er - in tegenstelling tot bij Antwerp en Union - geen reserveparachute en eindigt het Europees avontuur nog voor het echt goed begonnen is. De (financiële) druk is bijgevolg groot voor het trio. Deelname aan de groepsfase van de Conference League zou namelijk nog een mooie startpremie van 2,94 miljoen euro - amper minder dan in de Europa League - betekenen. Vooral op Club Brugge en KAA Gent wachten ook nog mooie coëfficiënten-premies van ruim een miljoen euro, plus tv-gelden en eventuele wedstrijdpremies (van 500.000 euro voor een zege en 166.000 euro voor een draw).



Alleen wordt het dus alles of niks.



Zeker voor Racing Genk, dat enkele weken geleden nog droomde van de Champions League, zou het tweede scenario toch een enorme opdoffer zijn.

En hoe zit het met de coëfficiënt?

Voor het volledige Belgische voetbal is het belangrijk dat we straks zoveel mogelijk vertegenwoordigers in de groepsfase hebben. Liefst een full house van vijf, dus. Want ook dit seizoen zal de Belgische coëfficiënt in Europa - hebt u hem gemist? - met argusogen in de gaten worden gehouden. Na de successen van vorig jaar wipte ons land van plek 13 naar 8 op de ranglijst die de verdeling van Europese tickets bepaalt.

Door de grote kloof met het "dichtste" mikpunt Portugal zal het vooral zaak worden om de marge op de achtervolgers (Schotland, Turkije en Oostenrijk) te behouden. Zo kunnen we ons recent heroverde rechtstreekse Champions League-ticket in handen houden.

landenranking UEFA Punten mogelijk # ploegen in groepsfase 7. Portugal 47.316 4 8. België 35.900 2-5 9. Schotland 31.450 3-5 10. Turkije 30.100 1-4 11. Oostenrijk 29.500 3-4 12. Zwitserland 28.675 3