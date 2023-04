De eindbalans van het Belgische seizoen in Europa: records op vlak van centen en coëfficiënten

Beste seizoen ooit voor coëfficiënt

We hadden het in augustus al voorspel: in voetbaljaargang 2022-2023 zou de Belgische coëfficiënt een veelbesproken onderwerp zijn.

Gelukkig was de berichtgeving de voorbije maanden bijna steeds lovend. Het voorbije seizoen was namelijk het meest "lucratieve" ooit voor ons land met 14.200 punten. Alleen grootmachten Engeland, Spanje, Duitsland en Italië deden voorlopig nog beter.

Zeker de kwartfinales van Union (Europa League), Anderlecht en KAA Gent (beiden Conference League) spekten flink het coëfficiëntentotaal.

En laat ons vooral ook niet de geweldige prestatie van Club Brugge in de Champions League vergeten.

Eigenlijk was enkel de uitschakeling van Antwerp in de voorronde van de Cofnerence League een valse noot.