De Bosuil maakt zich op voor 1e Champions League-hymne ooit: "Heel speciaal om het in míjn stad te mogen horen"

Samen speelden Toby Alderweireld en Mark van Bommel 121 wedstrijden in de Champions League. Dat zijn er 121 meer dan hun huidige club Antwerp, dat morgen AEK Athene in de laatste voorronde van het kampioenenbal treft. "Nu kunnen we ons écht op de kaart zetten", hoopt het duo ook eeuwige roem naar de Bosuil te brengen.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis van Antwerp zal de Champions League-hymne weerklinken in de Bosuil. "Het speelt al heel de tijd in mijn achterhoofd, maar eindelijk is het zover", staat ook kapitein Toby Alderweireld te popelen aan de vooravond van het duel tegen AEK Athene. Zelf speelde de ervaren verdediger al 45 wedstrijden op het Kampioenenbal. Business as usual, morgen? "Ik heb inderdaad het voorrecht gehad om al wat Champions League-wedstrijden te spelen, maar om het zo dicht bij huis te mogen doen, is bijzonder. Het zal speciaal zijn om die hymne over MIJN stad te horen weergalmen", droomt de kapitein toch even weg. "Toen ik hier tekende was het altijd mijn droom om het Champions League-circus naar hier te brengen."

Alderweireld zal zijn ploegmakkers - die beduidend minder Europese ervaring hebben - alvast bij kunnen staan met raad en daad. "Het zal vooral zaak zijn om gewoon normaal te blijven doen", vertelt de kapitein. "Alle spelers beseffen dat dit speciaal is en voelen momenteel dat daar ook heel wat druk bij komt kijken. Daar moet je ze niet op wijzen. Je kunt een voorbeeld stellen door gewoon jezelf te blijven."

Er zaten 121 Champions League-wedstrijden rond de tafel van de persconferentie.

Toch trekt Antwerp niet met een optimale voorbereiding naar de wedstrijd morgen. Het liet in zijn competitiestart al wat steken vallen en haperde dit weekend nog met 1-1 aan OH Leuven. "Maar zo'n wedstrijd staat op zich. Het valt niet te onderschatten hoe speciaal dit is voor de club", nuanceerde Alderweireld.

Ook Mark van Bommel beseft het belang van deze wedstrijd. "Dat we hier zouden staan, hadden we vorig jaar - toen we aan het seizoen begonnen - niet verwacht. We plaatsten ons toen helaas niet voor de Conference League, dan leek de Champions League wel zeer ver weg."

"Maar nu krijgen we de mogelijkheid om ons écht op de kaart te zetten", klonk het strijdvaardig.



Zonder Avila tegen oude bekende

Vooraleer Antwerp officieel deel uitmaakt van de Champions League-beroepstroep moet het in de laatste kwalificatieronde dus nog voorbij AEK Athene. Een oude bekende voor Van Bommel en co.. In de voorbereiding verloren onze landgenoten nog met 0-3 van de Grieken. "We hebben ze inmiddels al enkele keren gezien en kennen ze toch al goed", vertelt Van Bommel. "Het is een zeer moeilijk tegenstander, die al jarenlange ervaring in Europa heeft. Dat is iets waar wij nog naartoe willen werken als club."

