Antwerp wordt gekoppeld aan AEK Athene na onwaarschijnlijke rollercoaster

Antwerp moet voorbij AEK Athene als het in de groepsfase van de Champions League wil aantreden. De Grieken hadden de heenmatch tegen Dinamo Zagreb gewonnen, maar stonden vanavond 0-2 achter en leken uitgeschakeld. Tot de extra tijd aanbrak. In de 93e minuut volgde de gelijkmaker, maar verlengingen bleven uit door de cruciale 2-2 in de 101e (90+11') minuut.