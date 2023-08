De knoop doorhakken was lastig, maar wel logisch: waarom Charles De Ketelaere naar Atalanta trekt

Geen goudblonde kop met lange haren meer, wel een kortgeknipte snit. Het nieuwe kapsel van Charles De Ketelaere als symbool voor zijn frisse start in Bergamo. Weinigen die zullen tegenspreken dat het een slimme keuze is van de aanvaller om (een jaartje?) te vertrekken uit Milaan. Na een vervloekt debuutseizoen met amper één assist was het een bijzonder zware klus geworden om de perceptie te keren.



Nochtans benadrukten De Ketelaere en zijn entourage tijdens het EK voor beloften - waar de verhoopte vertrouwensboost uitbleef - dat de Rode Duivel zou proberen doorzetten bij Milan.

"Dat was ook effectief het plan", vertelt Tom De Mul de ochtend na de officiële aankondiging bij Atalanta. "Charles wilde terugvechten in zijn tweede jaar. Zelfs nadat de club en coach in een gesprek duidelijk hadden gemaakt dat anderen opnieuw de voorkeur zouden krijgen. Hij wilde doorzetten, karakter tonen."

Alleen maakten de revanchegevoelens van De Ketelaere na een tijdje plaats voor realisme. "Vooral toen er veel clubs interesse toonden", aldus De Mul. "Nice, Lille, Rennes, Wolfsburg, Sevilla, Sociedad... Charles begon dan toch een vertrek te overwegen, omdat speeltijd voor iemand van zijn leeftijd toch belangrijk is."

Tweede spits

Al snel klopte ook het Italiaanse Atalanta aan - vorig seizoen vijfde in de Serie A. "En een ploeg die Charles al volgt van in zijn periode bij Club Brugge", glimlacht De Mul. "Een teken dat ze altijd in zijn potentieel geloofd hebben. Alleen was dat toen niet het juiste carrièreplan. Nu vond Charles het wel een perfecte stap, toch zeker voor één jaartje." De Mul, die samen met Yama Sharifi de deal afrondde, somt enkele troeven op: "Atalanta heeft een aanvallende speelstijl waarin hij kan renderen. De coach (Gian Piero Gasperini, red.) bewees in het verleden ook al dat hij spelers van Charles zijn leeftijd volledig tot bloei kan laten komen."

Gasperini wil Charles hoger op het veld zien spelen, als een echte tweede spits. Tom De Mul

Met zijn tactische visie scoorde de Italiaanse toptrainer nog wat extra punten: "Gasperini wil Charles hoger op het veld zien spelen, vertelde hij in een gesprek. Als een echte tweede spits. Dat is helemaal waar Charles naartoe wil met zijn carrière en sterkte de overtuiging dat Atalanta een goeie keuze was."

Toch duurde het lang vooraleer De Ketelaere het licht helemaal op groen zette voor de huurovergang met aankoopoptie. "Voor Charles was het toch een moeilijke beslissing om Milan te verlaten", merkte De Mul. "Als je voor vijf jaar ergens tekent, is het oorspronkelijke plan niet om na een jaar al te vertrekken."

Dichter bij huis