Bondscoach Vansnick stuurt Tigers voorbij woelige wateren: "Voelt goed voor heel de ploeg"

Gert Vande Broek zou niet aan de zijlijn staan op het EK in eigen land, maar een mal figuur slaan, konden de Belgische volleybalvrouwen én de kersverse T1 zich niet veroorloven.

Werd hij de nieuwe bondscoach, of niet?

Goede binnenkomer brengt rust

Met drie nieuwe stafleden – twee Turkse topcoaches en een Duitse analist – stoomde Vansnick zijn ploeg klaar voor de belangrijkste afspraak in jaren.

Alleen werd ook die voorbereiding geteisterd door prikkels uit de media.

In de European Golden League kregen de bondscoach en zijn team een bittere pil op het menu: verlies tegen Zweden en een vroegere exit dan gepland.

"Pijnlijk, maar gezien de omstandigheden kunnen we hier mee leven", zei Britt Herbots na de terugmatch toen. "De Golden League was geen topprioriteit, de focus moet gaan naar het EK", was Celine Van Gestel dezelfde mening toegedaan.

"Ik hoop dat de rust snel terugkeert en dat we opnieuw kunnen focussen op volleybal."