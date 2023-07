Assistent Kris Vansnick volgt Gert Vande Broek op als bondscoach van Yellow Tigers: "Een eer en uitdaging"

Vande Broek ging in beroep tegen zijn schorsing van een jaar, maar wilde in tussentijd geen bondscoach meer zijn om de sereniteit rond zijn persoon, maar vooral rond de Yellow Tigers te bewaren. Die spelen volgende maand in eigen land het EK. Vansnick is al jaren de rechterhand van Vande Broek bij de nationale volleybalvrouwen. De 42-jarige volleybalcoach nam vorige maand ook al over in de Final 4 van de European Golden League tegen Zweden. Na gesprekken met Vande Broek, bondscoach sinds 2008, én met de bond bleek dat de huidige groep heel graag voort wil met de technische staf. De bond luisterde en zorgde met Vansnick voor continuïteit.

Het is geen stap in het onbekende, maar het blijft een enorme uitdaging om de talentvolle ploeg te mogen coachen. Het is een eer.

"Door zijn ervaring als assistent en met zijn enorme kennis van het internationale en Belgische volleybal is hij uitstekend geplaatst om de Yellow Tigers te leiden", klinkt het in een communiqué van de bond.



"Hij bouwde mee aan het succes van de huidige talentvolle ploeg die deze zomer het EK in eigen land zal afwerken."



"Ik zal verder bouwen op de fundamenten die we samen met de hele staf gelegd hebben om onder meer het nakende EK tot een goed einde te brengen."