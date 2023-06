Volleybalbond in overleg met Yellow Tigers: "Willen continuïteit zo goed mogelijk verzekeren"

De Yellow Tigers spelen woensdagavond tegen Zweden de terugmatch in de halve finales van de European Golden League. Dat zal dus zonder Gert Vande Broek zijn, die beslist heeft zichzelf op non-actief te zetten tot er een uitspraak in beroep is in de zaak over grensoverschrijdend gedrag.

"De Raad van Bestuur gaat vandaag in overleg met de staf en de Yellow Tigers", laat de volleybalbond weten. "Kris Vansnick zal woensdag de wedstrijd coachen."

Later deze zomer spelen de Yellow Tigers ook nog het EK in eigen land. "De federatie wil alle kansen bieden aan de uitzonderlijk sterke generatie Yellow Tigers om een goed resultaat neer te zetten", klinkt het.

"De Raad Van Bestuur en het management zullen vanzelfsprekend rekening houden met de mening van de speelsters en de trainingsstaf om een snelle beslissing te nemen, zodat de continuïteit zo goed als mogelijk verzekerd kan worden."