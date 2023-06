Yellow Tigers na bewogen dagen: "Begrijpen keuze van Vande Broek, het ging zo niet verder"

Dat Zweden de Belgische volleybalvrouwen een ticket ontzegde voor de finale van de European Golden League is momenteel een voetnoot in de storm waar de speelsters van de Yellow Tigers ongewild al dagen in terecht zijn gekomen. "Pijnlijk, maar gezien de omstandigheden kunnen we hier mee leven", zei Britt Herbots na de terugmatch tegen Zweden. "De Golden League was geen topprioriteit, de focus moet gaan naar het EK", was Celine Van Gestel dezelfde mening toegedaan. "Ik hoop dat de rust snel terugkeert en dat we opnieuw kunnen focussen op volleybal."

Het gesprek met VandeBroek

Een dag voor de wedstrijd tegen Zweden hadden de Yellow Tigers twee gesprekken. Een met Gert Vande Broek en een met de federatie. Vande Broek kwam uitleggen waarom hij in beroep gaat tegen zijn schorsing, maar tegelijk (minstens tijdelijk) afstand doet van zijn positie. "Zijn uitleg kwam binnen", vertelde Britt Herbots na de wedstrijd. "We begrijpen zijn keuze ergens wel. Het ging niet verder op deze manier." "Bij het opstaan was het telkens denken: is er vandaag een nieuw artikel? Zo coachen en een ploeg mee krijgen, was ook voor Gert niet meer leuk. Het was een jacht op hem. Meer op de mens dan op de coach na een tijd. Dan begrijpen we de keuze wel." "Ergens hopen we dat hij er misschien toch nog op zal terugkomen, maar op dit moment is dat niet aan de orde."

Gert heeft me ook overtuigd dat het EK veel belangrijker is dan wie aan zijlijn staat. Britt Herbots

Haar eigen visie op de hele situatie is ook veranderd. Herbots had eerder laten verstaan dat ze misschien niet zou deelnemen aan het EK in eigen land als dat zonder Vande Broek als bondscoach zou zijn. "Ik heb veel met Gert gepraat omdat ik me in een moeilijke situatie bevond. Ik was niet akkoord met hoe de dingen verliepen. Naar mijn gevoel moest alles kapot." "Maar ik ben wel blij hoe de ploeg ermee is omgegaan. We zijn nog sterker geworden." "Gert heeft me ook overtuigd dat het EK veel belangrijker is dan wie er aan zijlijn staat. Plus de ploeg heeft me ook laten voelen: "Brit, blijf bij ons alsjeblief". Ik zou niemand in de steek kunnen laten momenteel."

Gesprek met de federatie

Er was dinsdag ook een gesprek met de federatie. Een goed gesprek geven zowel Britt Herbots als Celine Van Gestel aan. "Wat er gezegd is, blijft vertrouwelijk", zegt Van Gestel. "De federatie kent nu onze mening en het belangrijkste is dat er duidelijkheid is voor iedereen." De federatie heeft zelf dinsdag laten weten dat ze naar de speelsters wil luisteren als het gaat over de keuze voor een opvolger voor Vande Broek. Tegen Zweden trad Kris Vansnick op als bondscoach.



Hij is geen breuk met het verleden. Maar willen de speelsters zo een breuk wel? "We hebben Gert Vande Broek heel hard nodig", ging Herbots in op de kwestie van een opvolger. "Dit is een project dat al jaren loopt en de resultaten van de laatste jaren komen er niet zomaar. Er zit een idee achter. De vraag is of de volgende coach dat idee ook in de ploeg zal brengen." "De hele omkadering is een gesmeerd team. Het loopt gewoon goed", liet ook Van Gestel zich ontvallen. "Anderzijds doet het deugd dat de federatie toonde samen naar een oplossing te willen zoeken, nadat ze ons een aantal keer in de steek heeft gelaten", zag Britt Herbots ook positieve zaken aan de afgelopen week. "Het EK is nog zes weken. Dat is snel, maar wel een periode waarin dingen kunnen veranderen en we onszelf kunnen terugvinden. Begon het EK morgen dan was het anders geweest, maar nu is er tijd om even aan iets anders te denken en met volle zin terug te keren."

Wie is bondscoach tijdens het EK?

Kris Vansnick nam tegen Zweden het roer over als bondscoach, maar weet naar eigen zeggen niet hoe het verder gaat. "Gert Vande Broek heeft me overtuigd om de coaching over te nemen toen hij hoorde van zijn schorsing in Zweden. Ik heb gezegd dat ik dat zou doen tot vandaag, omdat wij als staf deze ploeg niet in de steek laten." "Ik werk al 17 jaar voor deze nationale ploeg. Ik heb mijn nek altijd uitgestoken, maar ik sta hier ondertussen wel met een gevoel van onrechtvaardigheid. Voor mij is het pijnlijk hoe iemand zo wordt afgemaakt en gepolariseerd in de media." "De federatie heeft me nog niet gevraagd door te gaan en wij zijn daar ook nog niet mee bezig geweest. Ik heb zelf geen officiële vraag daarover gekregen. De groep heeft uitgesproken dat ze heel graag verder willen met deze staf."